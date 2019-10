Angesichts immer weiter steigender Kosten für die Pflege wächst der Druck für einen Umbau der Finanzierung. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit schlug am Mittwoch ein Konzept mit einer Kombination aus Beitragseinnahmen und Steuerzuschüssen vor. Das soll die Eigenanteile der Pflegebedürftigen für Heimplätze begrenzen. Sozialverbände forderten noch weitergehende Reformen. Die Grünen kritisierten, dass sich die Bundesregierung nicht an der laufenden Debatte beteilige. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will im ersten Halbjahr 2020 Vorschläge zur künftigen Finanzierung vorlegen.

DAK-Vorstandschef Andreas Storm sagte, aktuell verfehle die Pflegeversicherung ihren Gründungsgedanken, Menschen vor einem Armutsrisiko zu bewahren und die Kosten der Pflege fair zu verteilen. Nötig sei für die kommenden 25 Jahre eine neue Mischfinanzierung, die Steuerzuschüsse beinhalten solle. "Wie das Kindergeld ist auch das Pflegegeld eine Sozialleistung mit gesamtgesellschaftlichem Charakter, der eine Steuerfinanzierung rechtfertigt", sagte Storm.

Konkret schlägt die DAK vor, den Eigenanteil für die eigentliche Pflege als fixen Sockelbetrag von zunächst 450 Euro im Monat im bundesweiten Durchschnitt festzulegen - er könnte dann bis 2045 auf wohl 589 Euro steigen. Derzeit sind im Bundesschnitt etwa 660 Euro fällig. Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung - anders als die Krankenversicherung - nur einen Teil der Kosten trägt. Dazu kommen aber auch noch Kosten für Investitionen, Unterkunft und Verpflegung. Insgesamt kommen so im Bundesschnitt rund 1900 Euro an Zahlungen aus eigener Tasche zusammen, es gibt aber größere regionale Unterschiede.

Als zweiten Punkt schlägt die DAK einen Steuerzuschuss vor. Dieser könne 2021 mit einer Milliarde Euro starten und bis 2045 schrittweise auf 18,3 Milliarden Euro steigen. Dies entspräche dann bis zu 25 Prozent der Leistungsausgaben. Über eine neue Finanzierung wird seit längerem debattiert - auch vor dem Hintergrund mehrerer Verbesserungen in der Pflege, die die große Koalition anstrebt.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag): "Der Eigenanteil würde ohne Reform dramatisch steigen in den nächsten Jahren. Das würde viele Ältere und ihre Angehörigen überfordern." Daher sei es wichtig, den Eigenanteil "zu senken und zu deckeln". Wichtig sei aber auch, Privatversicherte in die solidarische Pflegeversicherung einzubeziehen.

Die Linke-Fachpolitikerin Pia Zimmermann forderte: "Die Eigenanteile müssen ganz abgeschafft werden. Sie zu begrenzen, ist allenfalls ein erster, kleiner Schritt." Auch ein Eigenanteil von 450 Euro stürze viele Menschen in die Grundsicherung und die Armut. Die FDP-Expertin Nicole Westig sagte: "Eine generationengerechte Pflegefinanzierung ist mit fest gedeckelten Eigenanteilen und einem Steuerzuschuss nicht zu erreichen." Für eine nachhaltige Finanzierung sei unter anderem mehr private Vorsorge von denen nötig, die es sich leisten könnten. Ziel sollte eine Drei-Säulen-Struktur analog zur Rente aus sozialer Pflegeversicherung, privater und betrieblicher Versicherung sein.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnte eine Begrenzung der "unaufhörlich steigenden Eigenanteile für Pflegeheimbewohner" an. Nötig sei aber eine grundlegende Reform, forderte Vorstand Eugen Brysch. Die Pflegeversicherung müsse die gesamten Pflegekosten übernehmen. Zusätzlichen Aufwand für Unterbringung, Verpflegung und Investitionen zahle jeder selbst. Die 2,6 Millionen Pflegebedürftigen daheim dürften ebenfalls nicht benachteiligt werden. Auch der Sozialverband VdK forderte eine Vollversicherung, die sämtliche Kosten der Pflege abdeckt. Dafür brauche es Steuerzuschüsse./sam/DP/stw

