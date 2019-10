In einem Interview mit dem privaten Nachrichtensender TVN 24 kommentierte er die neuesten Entwicklungen rund um die Brexit-Verhandlungen: "Theoretisch sollte in sieben bis acht Stunden alles klar sein", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk, wie Reuters berichtete. Unterdessen steigt das Britische Pfund weiter mit den Berichten, in denen behauptet wird, ...

