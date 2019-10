Most Actives des Handelstages: Wirecard Call DF1ZRM (+) http://bit.ly/2ITNfEk Siltronic Call HZ1GM4 (+) http://bit.ly/31jY49h Align Technology Call MC4F8F (+)http://bit.ly/2MK3LYJ Der deutsche Aktienmarkt bleibt in guter Laune und erklettert mit 12.694 Punkten ein weiteres Jahreshoch. Die Hoffnung auf einen geregelten Brexit treibt ebenso wie die Hoffnung auf eine gute US Bilanzsaison. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß