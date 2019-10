Von Paul Kiernan

NEW YORK (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die großen Volkswirtschaften aufgefordert, ihre Finanzpolitik zur Bekämpfung des nächsten Wirtschaftsabschwungs anzupassen. Ökonomen warnten davor, dass niedrige oder negative Zinssätze die Fähigkeit der Zentralbanken beeinträchtigen könnten, mit einer Senkung der Kreditkosten zu reagieren. Es sei an der Zeit, dass Länder mit Haushaltsspielraum ihren Überschuss zur Unterstützung der Gesamtnachfrage nutzen, so Vitor Gaspar, Direktor des IWF.

Große Zentralbanken hatten in den vergangenen sechs Monaten Maßnahmen ergriffen, um den zunehmenden Sorgen um die Konjunkturaussichten durch eine Kombination von Konjunkturmaßnahmen zu begegnen. Die US-Notenbank hatte beispielsweise die Zinsen in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2008 gesenkt, während die Europäische Zentralbank die Kreditkosten weiter unter Null gesenkt und Pläne zur Wiederaufnahme des Anleihenkaufs angekündigt hat.

Wirtschaftsexperten sind sich einig, dass die Fülle an Maßnahmen das Ausmaß der Stimuli, die die Zentralbanken in einem Abschwung in die Wirtschaft pumpen können, begrenzt hat. Der IWF stellte in einem separaten Bericht am Mittwoch fest, dass 15 Billionen Dollar von Anleihen weltweit negative Renditen erzielten. Anleger, welche langfristig niedrige Zinsen erwarteten, hätten riskantere Investitionen getätigt, die in einem Wirtschaftsabschwung starke Verluste mit sich bringen könnten.

October 16, 2019

