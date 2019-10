Zürich (ots) - Im Interview mit der «Handelszeitung» sagt der amerikanische Starökonom und Politberater Jeremy Rifkin, die Schweiz nehme in Sachen Umweltschutz eine Vorbildfunktion ein. Er mahnt aber, dass es nun Zeit sei, dass alle gemeinsam am gleichen Strick zögen, um den Klimakollaps zu verhindern: Das gesamte Elektrizitätsnetz der Schweiz müsse smart werden. «Diesen Schritt müssen alle zusammen schaffen», sagt Rifkin. Zudem warnt er die Banken. Sie würden mit ihren Investitionen auf eine Welt, die von fossilen Brennstoffen abhängig ist, aufbauen. «Dabei müssen sie alles aus diesen Assets desinvestieren», sagt Rifkin. Gestrandete Vermögenswerte, also Kohlekraftwerke, die niemand mehr braucht oder leer stehende Bohrinseln, würden ansonsten zur grössten «Blase der Menschheitsgeschichte» führen.



Kontakt:



Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90



Original-Content von: Handelszeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009535/100834062