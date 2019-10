Die US-Wirtschaftswachstum hat nach Einschätzung der US-Notenbank Fed etwas an Schwung verloren. Insgesamt habe die wirtschaftliche Aktivität in den vergangenen Wochen in einem "leichten bis gemäßigtem" Tempo zugelegt, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Damit hat die Notenbank die Wortwahl leicht verändert.

Im September hatte die Fed das Wachstum noch als "gemäßigt" bezeichnet. Die US-Wirtschaft werde durch internationale Handelskonflikte belastet, hieß es weiter. Außerdem laste das sich abschwächende Wachstum der Weltwirtschaft auf der größten Volkswirtschaft der Welt.

Das Beige Book beruht auf einer Umfrage unter Unternehmensvertretern. Zudem werden auch Ökonomen, Marktexperten und andere Geschäftskontakte befragt. Es wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 7. Oktober eingegangen waren./jkr/he

