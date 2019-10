Nach einer halb durchverhandelten Nacht ist der Durchbruch immer noch nicht geschafft. In Brüssel überwiegt vorsichtiger Optimismus. Aber der eigentliche Showdown wartet in London.

Kurz vor dem EU-Gipfel haben die EU und Großbritannien am Mittwoch versucht, letzte Hürden vor einer Brexit-Einigung abzuräumen. EU-Unterhändler Michel Barnier wertete die Gespräche positiv, wies aber auf ungelöste Probleme hin. Ziel war ein Vertragsentwurf, den der Gipfel an diesem Donnerstag oder Freitag billigen könnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte am Mittwochabend in Toulouse, er erwarte eine baldige Lösung.

Die Grundlagen der Vereinbarung gebe es bereits, hatte EU-Ratschef Donald Tusk am Mittwoch im polnischen Fernsehen gesagt. "Gestern Abend hätte ich darauf gewettet, dass der Deal fertig ist und akzeptiert wird. Heute sind wieder einige Zweifel von der britischen Seite aufgekommen." Die Situation im britischen Parlament sei kompliziert. Tusk zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass binnen weniger Stunden eine Klärung möglich sei. "Alles läuft in die richtige Richtung", sagte er.

Auch Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich optimistisch, dass es zu einem Brexit-Abkommen der EU mit Großbritannien kommt. "Die Nachrichten, die wir aus Brüssel hören, könnten schlechter sein", sagt sie. Sie glaube an ein Abkommen - und nun noch ein wenig mehr.

Wie der britische Premierminister Boris Johnson am späten Mittwoch Nachmittag seinem Kabinett mitteilte, gibt es die Chance, einen ...

