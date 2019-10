Wie erwartet, hat Volvo heute eine vollelektrische Variante seines beliebten Kompakt-SUV XC40 mit dem Zusatz "Recharge" vorgestellt. Produziert wird das Fahrzeug indes erst ab Herbst 2020. Volvo XC40 Recharge lautet die vollständige Modellbezeichnung des ersten Komplettstromer des schwedischen Autobauers. Recharge wird auch der Name einer neuen Modelllinie mit Fahrzeugen sein, die sich per Kabel aufladen lassen. Darunter fasst Volvo künftig alle voll- und teilelektrischen Fahrzeuge, also auch alle Mild- und Plug-in-Hybriden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...