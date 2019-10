Washington, 16. Oktober (WNM) - Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Gletscher und Eisplatten in der Antarktis immer noch radioaktives Chlor freisetzen. Diese Chemikalie wurde in den 1950er und 1960er Jahren für marine Atomwaffentests verwendet. Die Studie wurde im Journal of Geophysical Research: Atmospheres der AGU veröffentlicht. Diese neuen Erkenntnisse weisen darauf hin, dass bestimmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...