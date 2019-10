WASHINGTON / ANKARA, 16. Oktober (WNM/Reuters) - US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, er habe kein Problem, wenn Russland Syrien in einem Konflikt mit der Türkei helfe und Kritik an seinem Abzug der US-Truppen aus Syrien ablehne das entlarvte kurdische Verbündete und nannte es "strategisch brillant". Syrische Truppen sind mit Unterstützung russischer Truppen in die Stadt Kobani einmarschiert, eine strategisch wichtige Grenzstadt und ein potenzieller Brennpunkt für einen größeren Konflikt, berichtete britische Quellen, auf die sich Reuters beruft. Die Vereinigten Staaten führten am Mittwoch ...

