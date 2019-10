BaFin-Chef Felix Hufeld über die Überbewertungen am Immobilienmarkt, die Schwäche deutscher Banken, deren digitale Angreifer, die Facebook-Kryptowährung Libra - und das Risiko einer neuen Finanzkrise.

Felix Hufeld, 58, ist seit März 2015 Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), bei der er vorher die Überwachung der Versicherungen leitete. Vor seinem Wechsel zur Behörde arbeitete der Jurist mehr als 20 Jahre in der Finanzbranche, unter anderem bei der Dresdner Bank und dem Versicherungsmakler Marsh.

Herr Hufeld, als Deutschlands wichtigster Aufseher müssen Sie stets zerknirscht wirken und vor Risiken warnen. Was stimmt Sie derzeit so richtig froh?Froh stimmen mich andere Dinge. Wenn die nochmals verschärften Marktbedingungen aber ganz offensichtlich bei vielen Finanzinstituten zu der Erkenntnis führen, sich härter und konsequenter verändern zu müssen, dann ist das etwas Positives.

Sie finden es also gut, wenn immer mehr Filialen schließen und Konten teurer werden?Ich finde grundsätzlich alles gut, was zur Stabilität des Finanzsystems beiträgt. Mit welchen unternehmerischen Entscheidungen das erreicht wird, entscheidet nicht der Aufseher.

Es gibt aber Forderungen nach einem Verbot negativer Zinsen für Spareinlagen.Ich kann das nicht entscheiden, aber davon abraten. Es ist nicht unsere Aufgabe, Preise festzusetzen. Wir sollten dem Markt vertrauen und nicht vergessen, dass in keinem anderen Land in Europa selbst einfache Dienstleistungen von Banken annähernd so günstig sind wie in Deutschland.

Davon profitieren Privatkunden und Unternehmen.Natürlich. Aber niemand kann daran interessiert sein, dass Finanzinstitute wegen des scharfen Preiswettbewerbs und eines belastenden Marktumfelds in Schwierigkeiten kommen. Wenn ihre klassischen Ertragsquellen nicht mehr wie bisher funktionieren, müssen sie gegensteuern.

Können sie das überhaupt, wenn die Negativzinsen der EZB sie immer stärker strangulieren?Sie werden von mir keinen Kommentar zur Geldpolitik hören. Das Zinsumfeld ist eine Realität, die die Banken anerkennen müssen und nicht immer nur bejammern dürfen. Bisher haben manche Manager noch davon geträumt, dass sie eine Weile abtauchen können, weil nach einem Zinsanstieg alles wieder wie früher laufen wird. Das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Ich rate allen: Get real! Packt's an!Das heißt: Kosten weiter senken und noch mal Zehntausende Stellen abbauen?Das ist mir zu einfach. Es wird nicht reichen, womöglich überflüssiges Fett abzuschneiden und Skelett und Muskeln darunter unverändert zu lassen. Die Geschäftsmodelle viel zu vieler Banken sind einfach zu komplex. Das müssen sie angehen.Was ist denn konkret überflüssig?Jede Bank muss kritisch hinterfragen, mit welchen Aktivitäten und Produkten sie wirklich Geld verdient. Da leisten sich viele den Luxus einer Unzahl von Varianten, die Aufwand bedeuten und fast nichts einbringen. Ich garantiere Ihnen: Da gibt es viel Spielraum, ohne dass die Geldversorgung in irgendeiner Form gefährdet wird.

Solche Umbauten brauchen Zeit. Haben die Institute die noch, wenn nicht nur ihre Erträge wegbrechen, sondern auch mehr Kredite ausfallen?Ich mache mir Sorgen. Die Verantwortlichen müssen ihre Unternehmen jetzt wetterfest machen. Nach zehn Jahren außergewöhnlich guter Konjunktur deuten alle Indikatoren auf eine Eintrübung hin. Für manche Banken heißt das, dass die Risikovorsorge wieder zu einer Belastung wird. Für viele war sie zuletzt eine Gewinnquelle, weil sie vorhandene Rückstellungen auflösen konnten. Wie groß das Problem wird, kann derzeit niemand berechnen.

Groß dürfte es vor allem bei jenen Banken werden, die zuletzt deutlich mehr Kredite vergeben und die Anforderungen dafür gesenkt haben.Wir stellen fest, dass vor allem im Wettbewerb um den Mittelstand bei Krediten nicht nur die Margen verfallen, sondern auch die Bedingungen für die Rückzahlung, die Besicherung oder bestimmte Schwellenwerte aufgeweicht werden. Wir ermitteln derzeit, in welchem Umfang das passiert.Auch ein Platzen der Immobilienblase könnte dramatische Folgen haben.Dass es hier vor allem in Ballungszentren Überbewertungen gibt, ist offenkundig. Es kann deshalb durchaus sein, dass sich private Käufer oder Investoren übernehmen, ...

