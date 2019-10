Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-HAUSHALT - Deutschland droht ein sprunghafter Anstieg der Nettobeiträge zum EU-Haushalt. Bis 2027 werde der Beitrag auf 30 Milliarden Euro steigen, wenn sich die Europäische Kommission mit ihrem Vorschlag für EU-Finanzrahmen 2021 bis 2027 durchsetzt. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf interne Berechnungen des Bundesfinanzministeriums. (FAZ S. 15)

ERNEUERBARE ENERGIE - Fast überall auf der Welt erobern erneuerbare Energiequellen Marktanteile, brechen Ausbaurekorde und speisen mehr grünen Strom in die Netze ein als je zuvor. Das geschieht vornehmlich nicht durch politischen Druck oder staatliche Subventionen. Sondern durch die Kraft des freien Marktes: In vielen Ländern sind Wind und Sonne zur billigsten Energiequelle geworden. Aus dieser Erfolgsgeschichte lässt sich viel lernen. Darüber, wie der Weg in eine nachhaltige Welt gelingen kann; dass der Kapitalismus dabei nicht immer im Weg steht, sondern unter klug gesetzten Rahmenbedingungen sogar hilft - aber auch über die Beharrungskräfte fossiler Industrien. Sonne und Wind sind nach Ansicht der meisten Wissenschaftler die Energiequellen der Zukunft. (SZ S. 17)

EZB - Das österreichische EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann rügt den geldpolitischen Kurs der EZB und fordert eine stärkere Einbindung der nationalen Notenbanken. Außerdem erwartet er ein niedrigeres Inflationsziel im Euro-Raum. (Handelsblatt S. 26)

BAFIN - Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), fordert Finanzunternehmen angesichts wachsender Risiken und dauerhaft niedrigster Zinsen eindringlich zum Gegensteuern auf. Das Zinsumfeld sei eine "Realität, die die Banken anerkennen müssen und nicht immer nur bejammern dürfen", sagte er der Wirtschaftswoche in einem Interview. Manager müssten ihre Unternehmen jetzt "wetterfest" machen. "Es wird nicht reichen, womöglich überflüssiges Fett abzuschneiden und Skelett und Muskeln darunter unverändert zu lassen", sagte Hufeld. Die Geschäftsmodelle vieler Banken seien zu komplex, jede müsse kritisch hinterfragen, mit welchen Aktivitäten und Produkten sie wirklich Geld verdiene. "Da gibt es viel Spielraum, ohne dass die Geldversorgung in irgendeiner Form gefährdet wird", sagte der Aufseher. Besorgt zeigte sich Hufeld über die Folgen einer konjunkturellen Eintrübung. "Für manche Banken heißt das, dass die Risikovorsorge wieder zu einer Belastung wird", sagte er. (Wirtschaftswoche)

MOBILITÄT - In der Diskussion um mehr Klimaschutz hat sich Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller dafür ausgesprochen, die Preise für den öffentlichen Nahverkehr deutlich zu senken. "Ich bin absolut dafür, mit dem Ein-Euro-pro-Tag-Ticket in geeigneten Städten ein bezahlbares Mobilitätsangebot auszuprobieren", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) dem Handelsblatt. Eine solches Angebot mache den öffentlichen Nahverkehr attraktiver. Bei der Finanzierung sieht Müller Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Pflicht. "Mit einer stärkeren steuerlichen Belastung des Kurzstreckenflugbereichs gibt es schon mal eine Geldquelle, um das zu finanzieren." (Handelsblatt S.8)

BAURECHT - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer strebt eine Revolution im deutschen Planungsrecht an: Ausgewählte Projekte will der CSU-Mann nicht mehr durch langwierige Planfeststellungsverfahren von Behörden genehmigen lassen, sondern durch ein Gesetz des Bundestags. Eine entsprechende Reform kündigte Scheuers Staatssekretär Enak Ferlemann laut einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein in Berlin an. "Wir wollen damit im Dezember ins Bundeskabinett", sagte Ferlemann und betonte, dass auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Pläne unterstütze. (Neuen Osnabrücker Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2019 00:25 ET (04:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.