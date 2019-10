Zwei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt der Briten haben Experten beider Seiten am Mittwoch entscheidende Fortschritte erzielt.Brüssel / London - Nach der Klärung der wichtigsten Brexit-Fragen hoffen die Europäische Union und Grossbritannien auf einen Deal beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag. Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Nachmittag mit ihren EU-Kollegen zusammen. Vorher gibt die CDU-Politikerin eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Zwei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt der Briten am 31.

Den vollständigen Artikel lesen ...