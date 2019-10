Düsseldorf (ots) - Insbesondere für die jüngere Generation geht es in Museen schon längst nicht mehr nur ums Betrachten der Kunstwerke. Mit ausgefeilten Inszenierungen vor oder gar innerhalb von Kunst - schafft die Generation 'Instagram & Co.' ganz eigene Werke. Umso besser die Motive, desto mehr Likes gibt's. Genau das und ein Roadtrip von San Francisco nach Los Angeles brachten Mike Naseband und Kevin Kock auf die Idee "Wir eröffnen ein Instagram-Museum".



Die beiden scheuten keine Kosten und Mühen und am 25. Oktober ist es so weit: In Düsseldorf eröffnet THE CALI DREAMS MUSEUM - eines der größten und hochwertigsten Instagram-Museen weltweit. (Adresse: Erkrather Str. 343). Auf 1.500 qm haben die beiden Düsseldorfer gemeinsam mit ihrem internationalen CALI DREAMS-Team ein wahres Erlebnis-Paradies geschaffen. Vor, innerhalb oder mit mehr als 25 Objekten, Installationen und Wandmotiven kommen, Selfie-Freunde und Instagramer ebenso auf ihre Kosten, wie ganze Familien und andere Kunstinteressierte.



Was sich in den letzten Jahren in Metropolen wie Los Angeles, New York und Tokio zum wahren Hype entwickelte, war in Deutschland längst überfällig, ein eigenes Instagram-Museum. "Bei einem Trip durch die USA kam uns die wahnsinnige Idee. Um das Konzept zu verstehen, haben wir einige Monate recherchiert, waren in anderen Ländern und bereits bestehenden Museen. Wir waren so beeindruckt - so dass es nach kurzer Zeit klar war: wir müssen das ganz Deutschland zeigen! Lass uns ein eigenes Instagram-Museum eröffnen! Unsere Heimatstadt Düsseldorf ist dafür genau der richtige Standort, da es in der Mitte des Landes liegt und eine der größten japanischen Community Deutschlands hat. Und bekanntlich lieben Japaner Fotos und besonders Selfies.", erklärt Mike Naseband.



Mike und Kevin gründeten dafür die California Dreams GmbH und legten los. Eine geeignete, verkehrsgünstig gelegene Immobilie wurde auf der Erkrather Str. 343 gefunden. Mit einem Investment von über einer Viertelmillion Euro entstand in nur knapp drei Monaten eine riesige farbenprächtige Traumwelt. Finanzielle Unterstützung gab's von Michael Müller und auch Familie und viele Freunde packten kräftig mit an. "Alle Ideen haben wir uns selbst ausgedacht und hatten mit unserer kalifornischen Grafikdesignerin Stephanie Dale eine echte Fachfrau an unserer Seite.



Mit viel Liebe zum Detail und einer gewaltigen Menge knalliger Farben entstanden so über 25 begehbare (T)Räume: Hinter jeder Türe wartet eine neue Überraschung mit einer ganz eigenen Story. Es ist egal, ob die Gäste auf einem pinken Cadillac oder am goldenen Muscle Beach posieren, auf dem Rücken eines Einhorns reiten oder mit einem Krokodil spazieren gehen wollen - im CALI DREAMS MUSEUM sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt und grenzenloser Spaß ist garantiert. Damit die Besucher nicht immer in der gleichen Kleidung durch die Welt 'reisen' müssen, stehen Umkleidekabinen zur Verfügung und fürs perfekte Make-up gibt es mehrere Schminktische. Alle, die es noch professioneller wünschen, können sich im CALI DREAM MUSEUM sowohl eine Stylistin und/oder einen Fotografen dazubuchen.



Zum VIP- & Press-Opening (am 24.10.) erwartet das CALI DREAMS MUSEUM jede Menge Prominenz aus TV, Sport und Kultur, sowie einige der bekanntesten Influencer Deutschlands.



Öffnungszeiten ab 25. Oktober: täglich 10 - 22 Uhr



Tickets gibt's online ab 19,99 EUR (Early Bird bis zum 24.10.) unter www.calidreams.de Für Familien, kleine Gruppen und Kinder gibt es angepasste Tickets.



