FRANKFURT (Dow Jones)--Nestle will in den kommenden Jahren bis zu 20 Milliarden Schweizer Franken an die eigenen Aktionäre ausschütten. Bis zum Jahr 2022 solle diese Summe den Anteilseignern vor allem über Aktienrückkäufe zufließen, kündigte die Nestle SA bei Vorlage der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate an. Die Rückkäufe der Anteile soll voraussichtlich im Januar beginnen. Ergänzend seien auch eine oder mehrere Sonderdividenden möglich.

Operativ ist der Nahrungsmittelkonzern weiter au Kurs: Dank eines starkes US-Geschäfts steigerte die Nestle SA die Umsätze im Zeitraum Januar bis September laut Mitteilung um 3,7 Prozent auf 68,37 Franken. "Wir registrieren eine anhaltende Dynamik in unserem größten Markt, den USA, und ein sehr starkes Wachstum für Purina PetCare weltweit", wird Nestle-Chef Mark Schneider in der Mitteilung zitiert. Der Ausblick für dieses Jahr wurde bekräftigt.

