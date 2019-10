Im dritten Quartal 2019 ist der Umsatz von Biofrontera gemäß SMC-Research überraschend im Vergleich zum Vorjahr gesunken. SMC-Analyst Holger Steffen hat daher die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr jetzt etwas vorsichtiger formuliert.

Nach Darstellung von SMC-Research seien die Erlöse von Biofrontera vorläufigen Zahlen zufolge im dritten Quartal überraschend im Vergleich zum Vorjahr von 5,6 Mio. Euro auf 5,0 bis 5,3 Mio. Euro zurückgegangen. Während in Deutschland ein Zuwachs von 0,87 Mio. Euro auf 0,95 bis 1,05 Mio. Euro habe erwirtschaftet werden können, sei der Umsatz in den USA von zuvor 3,78 Mio. Euro auf 3,27 bis 3,47 Mio. Euro rückläufig gewesen. Letzteres sei einem Vorzieheffekt im Vorfeld einer Preiserhöhung im Vorjahr und der üblichen Saisonalität geschuldet, aber auch einem Nachteil in der aktuellen Erstattungspraxis gegenüber dem Konkurrenzprodukt Levulan Kerastick, weshalb der Prozess der kontinuierlichen Marktanteilsgewinne temporär unterbrochen worden sei. Das Management arbeite diesbezüglich an einer Lösung des Problems. Auch im übrigen Europa sei der Umsatz gesunken (von 0,89 Mio. Euro auf 0,34 bis 0,54 Mio. Euro), wobei das Geschäft erfahrungsgemäß von Quartal zu Quartal stärkeren Schwankungen unterliege. Nach neun Monaten habe Biofrontera den Konzernumsatz so von 14,6 Mio. Euro auf 18,9 bis 19,2 Mio. Euro und damit um ca. 30 Prozent gesteigert.

Das Unternehmen habe die im August von 35 bis 40 Mio. Euro auf 32 bis 35 Mio. Euro abgesenkte Umsatzprognose für das Stammgeschäft ohne Cutanea-Beitrag (0,7 Mio. Euro per Ende September) in 2019 unverändert gelassen und verweise auf die hohe Bedeutung des saisonal starken vierten Quartals. SMC-Research habe hingegen die Umsatzschätzung aus Vorsicht von bisher 33,5 Mio. Euro (inkl. 1,3 Mio. Euro von Cutanea) auf 28,7 Mio. Euro reduziert, woraus auch ein etwas höherer Verlust resultiere

Für ein weiteres deutliches Wachstum ab 2020 sehen die Analysten unverändert eine gute Basis, kalkulieren aber nun auch hier etwas vorsichtiger. Das Kursziel sinke damit von 8,00 auf 7,10 Euro, das Urteil bleibe aufgrund des deutlichen Potenzials weiterhin "Buy".

