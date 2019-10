Bern (ots) - Die Elektro-Cargobikes des TCS sind weiter auf dem Vormarsch. Vier Jahre nach der Lancierung von carvelo2go hat die Mobilitätsakademie des TCS bereits über 300 Cargobikes in 70 Schweizer Städten in Betrieb.



Im Herbst 2015 wurde carvelo2go von der Mobilitätsakademie AG des TCS und dem Förderfonds Engagement Migros lanciert. Ziel war und ist es, eine nachhaltige Alternative für den Transport von Kindern und Gütern zu bieten. Dank mittlerweile über 300 Cargobikes in 70 Städten können carvelo2go-Nutzer von einem engmaschigen Netz profitieren. Mittels einfachem Reservationstool auf der Webseite oder der App können die Cargobikes im Stundentarif günstig gemietet und genutzt werden.



Über 17'000 Nutzer von carvelo2go



Das ökologische Sharing-Konzept von carvelo2go erfreut sich seit seiner Lancierung vor vier Jahren grosser Beliebtheit und wächst stetig. In diesem Jahr kamen 17 weitere Städte und 50 zusätzliche Lastenvelos hinzu. Mit über 17'000 registrierten Nutzern und 46'000 Fahrten ist carvelo2go nicht nur die weltweit erste, sondern auch die grösste Sharingplattform für elektrische Cargobikes.



Expansionswelle wird auch 2020 fortgesetzt Die Erweiterung der carvelo2go-Flotte wird auch im nächsten Jahr fortgeführt. Bereits jetzt ist klar, dass weitere Städte künftig durch carvelo2go mit Cargobikes ausgestattet werden. Zudem soll das Netz an Cargobikes in den bereits erschlossenen Gebieten weiter verdichtet werden.



Vier Gründe für den Erfolg von carvelo2go



-Effizientes Transportmittel: Cargobikes können bis zu 100 kg

transportieren und kommen bis zu 60 km weit -Reduziert die Kosten: carvelo2go ist ein Sharing-Angebot, das

Ressourcen und Portemonnaie schont -Spass und Bewegung: Fahren mit Cargobikes macht Spass und hält

fit -Umweltfreundlich: carvelo2go bringt einem direkt vor die

Haustüre ohne Stau- und Parkplatzprobleme Kontakt:



