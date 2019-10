Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Dieser Fund darf als Sensation gelten: Im Jahr 2000 wurde in Danzig "Neues" von Immanuel Kant entdeckt. Es handelt sich um ganz frühe literarische Produkte des Philosophen, die er für seinen Start als Universitätslehrer im Jahr 1756 zu Papier brachte. Aus dieser Zeit lagen uns bislang kaum Dokumente vor, die Einblick in die literarischen, historischen und philosophischen Interessen des jungen Philosophen gestatteten. Ein Herausgeberteam unter der Federführung des Kant-Forschers Lothar Kreimendahl veröffentlicht nun diese Niederschriften mit einer Einleitung und einem Kommentar versehen. Es handelt sich um Notate Kants zu Alexander Gottlieb Baumgartens "Metaphysik". Er widmet sich darin den Problemen des Weltbegriffs und zeigt ein auffallendes Interesse für die empirische Psychologie. Es zeigt sich der Einfluss Baumgartens insbesondere in Bezug auf Kants ontotheologisches Argument zum Beweis der Existenz Gottes. Diese Ausgabe macht entscheidende Dokumente zur Rekonstruktion der Entwicklungsgeschichte der Philosophie Kants zugänglich.



Immanuel Kant: Neue Reflexionen. Die frühen Notate zu Baumgartens 'Metaphysica'. Mit einer Edition der dritten Auflage dieses Werks. Herausgegeben von Günter Gawlick, Lothar Kreimendahl und Werner Stark. In Zusammenarbeit mit Michael Oberhausen und Michael Trauth.



- Forschungen und Materialien zur Deutschen Aufklärung I,5.

LXXXIV, 391 Seiten. Leinen. ISBN 978-3-7728-2844-7. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.frommann-holzboog.de/reihen/52/521/521000510?lang=de



