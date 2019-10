Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jetzt legt auch der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), welcher die Dividendenausschüttungen nicht berücksichtigt, nach und untermauert damit die bullishen Aussichten für heimische Blue Chips, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die am Montag an dieser Stelle hervorgehobene charttechnische Schlüsselzone bei rund 5.600 Punkten sei bereits am Dienstag genommen und dann das 52-Wochen-Hoch 5660 Punkte vom 3. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...