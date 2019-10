Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts006/17.10.2019/08:50) - Deutschland liegt im internationalen Spitzenfeld, wenn es um die Neueinführung von Bio-Lebenmitteln und Bio-Getränken geht. Im Vergleich mit dem Beginn des Jahrtausendwechsels, boomt Bio in den letzten Jahren im Lebensmittelhandel aber auf der ganzen Welt. "Heute werden alleine in Deutschland rund elf Milliarden Euro Umsatz mit Biolebensmittel und Biogetränken gemacht und damit fünf Mal mehr, als im Jahr 2000. Die Zahlen des Mintel Global New Products Database GNPD zeigen auch für die letzten Jahre eindrucksvolle Zahlen. Danach ist die Prozentzahl der Neueinführung von Bio-Lebensmitteln und Bio-Getränken an allen Neueinführungen, alleine in den letzten zehn Jahren von sechs Prozent auf über zehn Prozent angestiegen. Vor allem am Getränkemarkt werden immer öfter althergebrachte Markenprodukte durch innovative Bioalternativen bedrängt und mittlerweile auch beinhart ersetzt", so Udo Wagner, Entwickler von PURE BIO ENERGY, einer rein biologischen Wachmacher-Alternative aus natürlichen Zutaten, anstelle der vielen ganz und gar künstlichen Energydrinks am Markt. In tausenden Supermärkten und Outlets weltweit steht dieser natürliche Energydrink aus Österreich bereits in den Regalen. Der Bio-Trend auf der ANUGA zeigt, wohin der Weg geht "Wir waren auch heuer wieder Aussteller auf der ANUGA in Köln, der weltgrößten Fachmesse für Lebensmittel und Getränke. Und schon wieder gab es deutlich mehr Bio-Aussteller, die ihre Produkte präsentiert haben, als noch im letzten Jahr. Eigentlich logisch, Chemie im Essen und Trinken will doch keiner mehr. Bio ist in und Bio boomt, wie der Teufel", so Udo Wagner, der schon vor Jahren den Trend zu Bio erkannt hat und daher nach einer rein natürlichen Alternative zu den chemischen Energydrinks gesucht hat. Natürliches Koffeein macht "wacherer" Die bessere Lösung, anstelle des als Aufputschmittel überall verwendeten Taurin, sind für Wagner die natürlichen Inhaltsstoffe aus biologisch angebauten Kaffeebohnen. "Tests haben bewiesen, dass dieses natürlich gewonnene Koffeein aus nachhaltig und biologisch angebauten Kaffepflanzen sogar bedeutend energiegeladener als Taurin ist und auch länger für den Körper verfügbar ist. Kurz gesagt: PUR BIO ENERGY macht 'wacherer'", schmunzelt Wagner. Kein Gummibärgeschmack, mehr Power als Taurin und mehr Bio als jeder Smoothie PURE BIO ENERGY ist in über 30 Ländern und tausenden Supermärkten und Outlets in Europa, Asien, Süd-Amerika und im Mittleren Osten vertreten. Vor allem Japan ist verrückt nach Bio-Power - ohne Gummibärchengeschmack! Aktuell wird das High-End-Produkt in folgenden Supermärkten vertrieben: Merkur, Billa, DM Markt, Metro, ADEG, Wedl CuC, Kaufland, Tesco, Cencosu, Carrefour, Auchan, Ikea, Shell-Shops, Eni-Shops, Accor Hotels, Lebensmitteleinzelhandel und Tausende Tankstellen und Convenient Stores, Bio-Supermärkte, Gastronomie, Eventgastronomie und in über 10.000 Lawson Supermärkten in Japan, durch JAS-Zertifikat (Japanese Agricultural Standard). Weitere Infos: https://www.pure-bio.at (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pure-bio.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191017006

