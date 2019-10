Die Brexit-Verhandlungen gehen auf dem EU-Gipfel in Brüssel in die nächste Phase. Für Anleger werden außerdem diverse Unternehmenszahlen relevant.

Am heutigen Donnerstag eröffnet der deutsche Leitindex 0,14 Prozent im Minus, bei 12.655 Punkten. Zum Handelsschluss lag der Dax am Mittwoch 0,3 Prozent im Plus bei 12.670 Punkten. Kurz zuvor war er mit 12.698 Zählern auf ein neues Jahreshoch gestiegen.

Im Fokus steht weiterhin das Ringen um den Brexit. Auf dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag könnte einer Grundsatzeinigung zugestimmt werden, bevor am Samstag das britische Parlament darüber abstimmt.

Allerdings ist auch noch ein EU-Sondergipfel im Oktober im Gespräch. Bei den Wirtschaftsdaten werden Anleger auf den Philly-Fed-Konjunkturindex und die US-Industrieproduktion schauen.

Außerdem stellt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am heutigen Donnerstag die Erwartungen der Bundesregierung zum Wachstum in Deutschland 2020 vor. Insgesamt lautete der Tenor zuletzt: Rezession, ja, aber nur kurz.

Ebenfalls relevant für Anleger sind die Quartalszahlen von Nestlé und Unilever, zwei der ...

