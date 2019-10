Wien (www.aktiencheck.de) - In den Brexit-Verhandlungen gab es gestern trotz zäher Gespräche bis spät in die Nacht doch noch keinen Durchbruch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Einig scheine man sich laut Medienberichten bei den Zollregelungen für Nordirland und den Mitsprachrechten der nordirischen Volksvertretung zu sein. ...

