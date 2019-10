Erst in der vergangenen Woche hat Corvus Gold 23 Mio. Dollar bei Investoren eingesammelt. Nun lädt die Goldfirma zum Live-Webinar mit Vorstandschef Jeff Pontius. Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

Vorstandschef stellt sich den Fragen der Anleger

Erst in der vergangenen Woche hatte Corvus Gold im Rahmen eines Bought-Deals 23 Mio. CAD bei Investoren eingesammelt (ausführlich hier). Damit stehen genug Finanzmittel bereit, damit das Unternehmen seine zwei Goldprojekte in Nevada weiterentwickeln kann. Bisher verfügt man über eine Ressourcenschätzung mit kumuliert 3,6 Mio. Unzen Gold. Nun will man mit weiteren Bohrungen die Ressource vergrößern. Vorstandschef und Gründer Jeff Pontius stellt sich nun den Anlegern im Rahmen eines Live-Webinars am kommenden Mittwoch, den 23. Oktober, um 19 Uhr deutscher Zeit. Pontius wird zunächst eine 20-minütige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...