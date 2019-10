Eight Advisory und Sapherior besiegeln Partnerschaft DGAP-News: Eight Advisory Germany GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion Eight Advisory und Sapherior besiegeln Partnerschaft 17.10.2019 / 11:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Presseinformation Kooperation von Experten zur Beratung im Transaktionsbereich mit Fokus auf die Chemie-, Polymer- und Life-Science-Industrie Eight Advisory und Sapherior besiegeln Partnerschaft Frankfurt/Main, 17. Oktober 2019 - Das auf Transaktions-, Restrukturierungs- und Transformationsmanagement spezialisierte Beratungsunternehmen Eight Advisory Deutschland GmbH kooperiert für eine umfassende Transaktionsberatung im Chemie-, Polymer- und Life- Science-Umfeld ab sofort mit der Sapherior GmbH, eine auf diese Industrien spezialisierte Strategie- und Organisationsberatung. Eight Advisory zeichnet sich im Wesentlichen durch die Expertise im Bereich von Transaktionen und Restrukturierungen aus. Sapherior berät primär Unternehmen der chemischen, Polymer- und Life-Science-Industrie zu strategischen und organisatorischen Fragen im Rahmen von Portfolio-Management-Projekten. Die partnerschaftliche Kooperation beider Beratungsunternehmen führt die Kompetenzen projektbezogen in einer anspruchsvollen und hochsensiblen Branche zusammen. "Dank der herausragenden Prozess- und Marktkenntnis von Sapherior gelingt es uns jetzt, potenziellen Kunden aus der Chemie-, Polymer- und Life-Science-Branche wie auch unseren Private-Equity-Kunden ein umfangreiches Beratungs-Paket mit dem richtigen Sektor-Know-how zu schnüren", erklärt Marc Bernstein, Partner bei Eight Advisory Deutschland. Dr. Walter Schweeberg, promovierter Chemiker und Gründungspartner von Sapherior ergänzt: "Mit Eight Advisory haben wir einen Partner gefunden, der uns auch durch seine industriespezifische, internationale Ausrichtung perfekt ergänzt. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden die komplette Bandbreite an Beratungsleistungen, die für erfolgreiche Transaktionen nötig sind." Erfahrung, Spezialisierung und der gemeinsame Anspruch exzellente Lösungen zu bieten, bilden eine optimale Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Sapherior und Eight Advisory und machen sie zu sehr vielseitigen Beratern in der Branche. *** Über Eight Advisory Germany Eight Advisory ist ein international tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen, das auf Transaktionsmanagement fokussiert ist. Eight Advisory wurde 2009 in Frankreich von acht Partnern und Partnerinnen gegründet, die zuvor bei Arthur Andersen oder einer Big Four Gesellschaft tätig waren. Bereits 2011 wurde Eight Advisory von der Fachpresse als französischer Marktführer für Restrukturierung und Transaktionen ausgezeichnet. Heute beschäftigt das Unternehmen in Frankreich, Belgien, London und Deutschland insgesamt 440 Mitarbeiter, davon 48 Partner. Über die Eight International Allianz werden weltweit 20 Länder abgedeckt. Mehr Informationen unter: www.8advisory.com Über Sapherior Die 2018 gegründete Sapherior GmbH ist eine spezialisierte Beratung für die Chemie-, Polymer- und Life Science-Industrie. Langjährige operative Erfahrung und Beratungspraxis verbunden mit profunder Marktkenntnis der chemischen und der Life Science Industrie ermöglicht die Entwicklung von praxisnahen Strategien und Konzepten. In enger Zusammenarbeit mit dem zu beratenden Unternehmen und seinen Mitarbeitern entwickelt Sapherior neue Konzepte aus der Innensicht des Unternehmens heraus und stellt so die Umsetzung der Projektergebnisse auch im Nachgang sicher. Mehr Informationen unter: www.sapherior.com Pressekontakt: Madeleine Pilpin Senior PR-Beraterin vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. Kausch GmbH Rundfunkplatz 2 D-80335 München E-Mail: eightadvisory@vibrio.de Phone: +49 (0) 89 3 21 51-6 19 http://vibrio.eu/ --------------------------------------------------------------------------- 17.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 891801 17.10.2019 AXC0136 2019-10-17/11:21