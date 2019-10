FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1241 (1155) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 113 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3000 (2500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SOPHOS TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - TARGET 583 (480) P - CS RAISES NATIONAL GRID TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 970 (810) PENCE - FTSE INDICATED +0.20% TO 7182 (CLOSE: 7167.95) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2300 (2450) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 475 (675) PENCE - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5100 (5250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1196 (1232) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 950 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1820 (1870) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6235 (5180) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1450 (1300) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3250 (3100) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC RAISES AVIVA TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 455 (385) PENCE - JEFFERIES CUTS BELLWAY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3743 (3875) PENCE - JEFFERIES CUTS BP PRICE TARGET TO 590 (625) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2780 (2900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (810) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1950 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS GRAFTON GROUP TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 800 (860) PENCE - RBC CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2450 (2500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 775 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1450 (1550) PENCE



