DGAP-Media / 2019-10-17 / 11:00 *XING Events geht in die dritte - virtuelle - Runde mit der VExCon * Die Virtuelle Expo & Conference bietet ein Online-Messeerlebnis mit Live-Vorträgen · Virtuelle Messe mit den neuesten digitalen Trends und Lösungen für Veranstalter von Business-Events · Erneut über 20 Aussteller mit den Themen digitale Eventvermarktung, Künstliche Intelligenz und Teilnehmermanagement · Zwei Tage lang spannende Live-Vorträge inklusive renommierter Panel-Diskussionsrunde · Namhafte Branchen- und Medienpartner an Bord wie die DMEXCO, das German Convention Bureau und das Fachmagazin CIM München, 17. Oktober 2019. XING Events (www.xing-events.com [1]) lädt auch in 2019 erneut zur "ersten" virtuellen MICE Messe ein. Am 26. November startet die VEXcON in die dritte Runde. Das bewährte - letztes Jahr deutlich ausgebaute - Konzept mit zwei Live-Konferenztagen und vier Messetagen wird beibehalten. Unter den Ausstellern sind zahlreiche Vertreter aus dem Vorjahr mit ihren aktuellen Lösungen; es sind aber auch neue Unternehmen dabei, die die VExCon für sich als spannende Messe- und Konferenz-Plattform identifiziert haben. Ebenfalls engagieren sich erneut namhafte Branchen- und Medienpartner - das German Convention Bureau ist bereits zum zweiten Mal dabei. Neu an Bord sind in diesem Jahr das Fachmagazin CIM und aus der "realen" Messewelt mit der DMEXCO eines der größten Events aus der Digitalwirtschaft. *Von überall aus live dabei und zeitlich flexibel* Das Live-Konferenzprogramm, zu dem sich die Besucher völlig ortsunabhängig zuschalten können, setzt sich aus mehr als 20 Branchen-Vorträgen und Best-Practice-Beispielen zusammen. Referenten wie Matthias Schultze (GCB), Judith Kühn (DMEXCO), Stefan Stücklschweiger (Fifteen Seconds Festival), Thorben Grosser (EventMobi), Valerie Baumgart (Newsletter2Go), werden den digitalen Eventmarkt aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Als neues Format können sich Besucher in diesem Jahr auf eine Panel-Diskussion mit illustrer Runde freuen - moderiert von Katrin Schmitt, Chefredakteurin der CIM, werden Michael Liebmann, doo GmbH, die Bloggerin Katrin Taepke und Kati Rittberger, XING Events über den Einfluss Künstlicher Intelligenz auf die digitale Eventwelt diskutieren. Die Besucher stellen sich im Vorfeld ihr persönliches Vortragsprogramm zusammen und sind daher nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich sehr flexibel an den beiden Tagen. *Virtueller Streifzug über die Expo* An allen vier Messetagen können sich die Teilnehmer zudem an mehr als 20 Ständen über neue Technologien in den Bereichen der digitalen Eventvermarktung, der Künstlichen Intelligenz und des Teilnehmermanagements schlau machen. Mithilfe einer Chatfunktion ist es möglich, sich in Echtzeit mit den jeweiligen Experten über die Produkte und Dienstleistungen auszutauschen. Broschüren und Videos stehen ebenfalls an den Ständen zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. "Die VExCon hat sich in der Eventbranche quasi als Pflichttermin etabliert", ist Kati Rittberger, Geschäftsführerin von XING Events, überzeugt. "Die Teilnehmerzahlen und Feedbacks der letzten beiden Jahre belegen das deutlich. Ebenso wächst das Interesse auf Aussteller- und Speakerseite immer weiter, so dass wir in diesem Jahr ein besonders abwechslungsreiches und spannendes Programm anbieten können." *Komfortables Registrieren und sicheres Einloggen zur virtuellen Messeplattform * Bei der technischen Umsetzung setzt XING Events weiterhin auf den Partner EXPO-IP für das Aufsetzen der kompletten Plattform. Mit GoToWebinar bleibt es für die Vorträge auch beim eingespielten Team aus den Vorjahren. Beide Dienstleister sorgen für eine komfortable und vor allem (daten-)sichere Durchführung der Messe und der Live-Konferenz. Die kostenlose Registrierung erfolgt über die Eventseite und den Ticketshop auf XING [2]. Die registrierten Besucher erstellen sich in wenigen Schritten selbst ihre Log-in-Daten und erhalten rechtzeitig vor dem Event weitere Informationen zum Besuch der virtuellen Messeplattform. Neu in diesem Jahr ist eine eigene Eventpage für die VExCon [3] mit sämtlichen Details der Veranstaltung inklusive Agenda mit Abstracts zu den Vorträgen, Informationen zu den Sprechern sowie zu den Partnern. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der intelligente Teilnehmermanagement-Software und Business-Netzwerk auf einer Plattform vereint und erfolgreiche Event-Vermarktung und einfachen Ticketverkauf aus einer Hand anbietet. Dabei kombiniert XING Events sechs Bausteine zur erfolgreichen Teilnehmergewinnung und Teilnehmermanagement höchst effizient und unterstützt damit Veranstalter in jeder Phase ihres Business-Events, von der gezielten und effektiven Gewinnung der Teilnehmer über die einfache Online-Registrierung bis hin zum sicheren Ticketverkauf. Mithilfe der datengetriebenen Event-Plattform haben so mehr als 230.000 Veranstalter weltweit bereits über 12 Millionen Tickets für mehr als 1,6 Millionen professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Als Teil der New Work SE verbindet XING Events die 16 Millionen Mitglieder auf XING, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, mit den passenden Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Antje Schwuchow XING Events: www.xing-events.com [1] Sandstraße 33 Pressematerial: D-80335 München https://www.xing-events.com/ de/presse Telefon: +49 89 5 52 73 58-17 Blog: antje.schwuchow@xing.com https://www.xing-events.com/ de/ressourcen/blog Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING Events GmbH Schlagwort(e): Events 2019-10-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 891401 2019-10-17 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=891401&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d41143af3604408f7511a8389a76e0ae&application_id=891401&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7d14b9e34908c2ee6a8ea7fa4213889d&application_id=891401&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)