Ein 72-Millionen-Euro-Fonds der One Group wurde plangemäß an die Anleger zurückgeführt, ZBI-Anleger erhalten ebenfalls attraktive Rückflüsse, HTB erhöht das Fondsvolumen und der aktuelle US-Fonds von BVT ist nur noch kurze Zeit erhältlich.One Group: ProReal Deutschland Fonds 4 aufgelöstWie die Gesellschaft mitteilt, wurde der ProReal Deutschland Fonds 4 wie prospektiert an die insgesamt 2.750 Anleger zurückgezahlt. Im Ergebnis komme ein Musteranleger auf einen Gesamtmittelrückfluss von 123,75 Prozent. Das Fondsvolumen lag bei rund 72 Millionen Euro, womit Wohnbauprojekte zusammen mit der Münchener Konzernmutter Isaria Wohnbau finanziert wurden. Aktuell im Platzierungsendspurt befindet sich die Vermögensanlage One Group - ProReal Deutschland 7, die wieder mit einer kurzen Laufzeit von geplant drei Jahren ausgestattet ist. Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen.

