von Tim Schäfer, Euro am SonntagNoch am selben Tag zog TD Ameritrade nach und kündigte ebenfalls kostenlose Trades für Wertpapiere, die in den USA gelistet sind, an. Der gesamte Sektor verlor massiv an der Börse. Die Strategie ist, viele neue Kunden anzulocken, um mit anderen Diensten Geld zu verdienen. Die verlorenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...