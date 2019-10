Besitzer eines Galaxy S10 sollten den Fingerabdrucksensor ihre Geräts deaktivieren und übergangsweise auf alternative Sperrmethoden setzen. Beim In-Display-Fingerabdrucksensor des Samsung Galaxy S10 (Plus) ist ein sensibler Fehler entdeckt worden: Jeder Fingerabdruck soll derzeit ein Galaxy S10 entriegeln können. Der Fehler wurde von Samsung bestätigt. Samsung Galaxy S10: Displayschutz von Drittanbietern hebelt Sicherheit aus Samsung Galaxy S10 (Plus). (Foto: t3n) Wie der Nachrichtendienst BBC berichtet, ist der sensible Fehler mit ...

