Das an der Wiener Börse gelistete Film- und Unterhaltungsunternehmen Fashion On Screen (FOS) expandiert in die Theaterwelt und erwirbt den Musical-Produzenten Shaftesbury Avenue. Die Übernahme wurde durch die Ausgabe von 6.524.643 Aktien von FOS an die bestehenden Aktionäre von Shaftesbury mit einem Wert von 2,6 Mio. Euro finanziert, informiert FOS. Nevern Johns, Chief Executive von FOS: "Die Akquisition der Shaftesbury Avenue wird die Reichweite unseres Unternehmens in sehr komplementären Bereichen von Bühnen- und Musikproduktionen erheblich erweitern. Darüber hinaus erwarten wir mit der Akquisition ein neues Team von hochprofessionellen Kreativexperten, die das gesamte FOS-Angebot enorm erweitern werden. "

