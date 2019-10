EUR/USD steigt zum Monatshoch in die Nähe der 1,1140 - Brexit Deal ermöglicht nachhaltige Aufwärtsbewegung zum 2-Monatshoch - US Philly Fed Index fällt im Oktober auf 5,6 - Die Abwärtskorrektur vom jüngsten 2-Monatshoch ändert nichts an den Geboten des EUR/USD, der weiterhin über 1,11 notiert. EUR/USD steigt mit Brexit Deal, USD Schwäche Die Rallye ...

