Ohne positive Bewertungen lässt sich im Netz nichts mehr verkaufen. Dubiose Agenturen liefern deshalb Fake-Empfehlungen auf Bestellung. Onlineriesen fürchten nun um ihre Glaubwürdigkeit - und rufen nach dem Staat.

Gläser klirren, es knistert und brutzelt an diesem Septembertag in der alten Industriehalle am Stadtrand von Düsseldorf. Hunderte Gastronomen und Hobbyköche sind in das ehemalige Stahlwerk gekommen, um Kaviar und Serranoschinken, edle Weine und Champagner zu verkosten - und nebenbei die Stars der Zunft mit den Best of the Best Awards zu ehren. "Da ist er, da ist er", ruft die Moderatorin aufgeregt, als sich Heiko Antoniewicz, einer der Sieger, in schwarzer Kochkleidung und mit zum Zopf geflochtenem grauem Haar den Weg zur Bühne bahnt. Er wurde zum "Impulsgeber 2019" unter Deutschlands Köchen gekürt, der mit "Innovationskraft Kollegen inspiriert und die Kochkunst auf neue Wege geleitet". Eine beeindruckende Show, luftig und leicht wie ein Soufflé - und von ähnlicher Substanz: Denn die Köche, die hier ausgezeichnet werden, wurden in einer Onlineabstimmung ermittelt. Viel spricht dafür, dass die Wahl manipuliert wurde, dass Stimmen gekauft wurden, Sterne auf Bestellung kamen - wie so oft im Internet.

Die Währung im Netz

53,4 Milliarden Euro setzt der Onlinehandel hierzulande pro Jahr um. Tendenz: stark steigend. Allein im vergangenen Jahr legte das Geschäft laut Handelsverband Deutschland um zehn Prozent zu. Fast 50 Millionen Menschen shoppen mittlerweile Kleidung, Lebensmittel oder Elektrogeräte im Internet und vertrauen dabei auf die Erfahrungen anderer. Für mehr als die Hälfte aller Käufer sind glaubhafte Rezensionen laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom ein entscheidendes Kriterium bei der Shop-Auswahl, 63 Prozent lesen sie vor dem Kauf von Produkten. Bewertungen sind "eine echte Währung im Netz", sagt Eva Stübner vom Institut für Handelsforschung (IfH). Das Verbraucherschutz-Ministerium spricht von einer "wichtigen Informationsquelle".

Mit den Rezensionen ihrer Nutzer versuchen die Anbieter all das zu kompensieren, was sie qua Medium ihren Kunden nicht bieten können: Fühlen, Fassen, Riechen, Schmecken, Hören. Eben jene sinnlichen Eindrücke also, die in den Innenstädten zu Lustkäufen und beim Bäcker zu Kindergequengel führen. Vor allem sollen sie Menschen ersetzen: den Verkäufer, dem der Kunde bei der Auswahl des Rotweins seit Jahren folgt; den Freund, der den Tipp für die beste Brezel der Stadt hat; den Kollegen, der aus dem Urlaub zurückkommt und von seinem erholsamen Hotel berichtet.

Nur durch solche Tipps wird der tägliche Konsum ein Erfolg. Umso wichtiger wird derlei Hilfe in der schier unendlichen Angebotswelt des Netzes, dessen Unübersichtlichkeit Orientierung so dringend erfordert. Der weltgrößte Onlinehändler Amazon hält die Einlassungen seiner Nutzer für einen "wichtigen Teil der Einkaufserfahrung". Millionen Texte, Videos, Fotos werden täglich auf die Plattform hochgeladen, von Kunden, die ihre Eindrücke teilen wollen.

Oder sollen? Oder gar müssen, weil sie dafür Geld versprochen bekommen haben?Tatsächlich belegen Gerichtsakten, Videos und Aussagen von Insidern, wie dubiose Agenturen auf Bestellung und im großen Stil Fünf-Sterne-Bewertungen liefern. Fake-Fabriken sind da in Betrieb, in denen bezahlte Clickworker auch auf vermeintlich seriösen Plattformen jauchzende Bewertungen schreiben, Hotel-Loblieder dichten, Apps pushen, Ärzte, Anwälte und Arbeitgeber feiern. Oder andersherum: die Konkurrenz bei Bedarf in Grund und Boden rezensieren.Es ist die Kehrseite der gefeierten Plattformökonomie, bei der jeder zum Verkäufer, Händler, Nutzer, Bewerter, was immer auch werden kann. Nur, dass die Betreiber wie Amazon, YouTube oder Google sich dieses Mal nicht aus der Affäre stehlen können, indem sie wie üblich behaupten, für ihre Inhalte nicht verantwortlich zu sein. Dieses Mal geht es um ihr höchstes Gut: das Vertrauen der Kunden in zuverlässige Bewertungen.

Ausgetragen wird der Krieg um die Sterne im Netz. Plattformen rüsten auf, löschen verdächtige Accounts, sperren Nutzer, gehen juristisch gegen Bewertungsagenturen vor. Allein Amazon hat sich die Abwehrschlacht im vergangenen Jahr rund 400 Millionen US-Dollar kosten lassen, weltweit nach eigenen Angaben mehr als 13 Millionen unechte Bewertungen gelöscht, fünf Millionen Fälscher sanktioniert. Das Ärzte-Bewertungsportal Jameda beschäftigt 20 Prüfer, die die 2000 täglich eingehenden Bewertungen prüfen. Rund zehn Prozent der Einträge würden danach gelöscht. Bis zu 70 Euro seien von Medizinern für falsche Lobhudeleien über ihre Praxis gezahlt worden. Die Hintermänner? Agieren "aus Deutschland oder Österreich", will Jameda recherchiert haben.

Habhaft wird man der Täter jedoch nur selten. Und wenn, dann bislang nur über das relativ zahme Wettbewerbsrecht. Ein Umstand, den die Politik nun ändern will. Das Bundeskartellamt hat eine Sektoruntersuchung gestartet, um zu "prüfen, ob Fälschungen bei manchen Portalen noch Einzelphänomene sind". Und Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht (SPD) plant gar einen europäischen New Deal for Consumers, der etwa das Abgeben von falschen Bewertungen unter Strafe stellt.

Sterne zum Aktionspreis

Auf der Startseite von Fivestar Marketing leuchten der potenziellen Kundschaft fünf Sterne entgegen. Dazu das Versprechen: "Top-Bewertungen, perfekt zugeschnitten auf Ihr Unternehmen". Der Rivale Lutendo bietet "Google Bewertungen von echten Menschen schon ab 4,98€ pro Stück". Und die Bewertungsagentur Goldstar Marketing wirbt mit dem Einsatz "echter deutscher Produkttester": 100 Amazon-Bewertungen gibt's dort zum "Aktionspreis" von 1499 Euro. Der Ablauf ist bei allen ähnlich. Hat eine Firma Bewertungen bestellt, speist die angeheuerte Agentur den Auftrag in ihre interne Testerplattform ein. Dort tummeln sich teils Tausende bewertungsfreudige Nutzer. Pro Auftrag können sie ein bis drei Euro verdienen, dürfen mitunter aber auch nur die bewerteten Produkte behalten oder Bonuspunkte sammeln (siehe Grafik unten). Kleingeld im Vergleich zu dem, was die Agenturen verdienen.

Verschleiern und verwischen

Trotzdem sind die Testerkarteien gut gefüllt. Lutendo etwa verfügt nach eigenen Angaben über einen Pool von 150.000 sogenannten "Mikroinfluencern". Sie dürfen sich auf Deals für Dinge wie Smartphone-Akkus und Haarwuchsmittel bewerben. Bekommt einer den Zuschlag, bestellt er das Produkt bei Amazon und bewertet es anschließend. Nach kristallklaren Kriterien, versteht sich. Beim Auftrag für eine Buchbewertung wird dezidiert verlangt: "Bitte NUR 5 Sterne Bewertungen", und in den internen Bedingungen für Lutendo-Produkttester heißt es: "Unser oberstes Ziel ist es, jeden Händler zufriedenzustellen." Negative Bewertungen "schaden dem Händler und erfüllen nicht den Zweck dieser Plattform".

Das Unternehmen selbst mag darin keine Manipulation erkennen. "Lutendo gibt den Testern keine Vorgaben bezüglich des Inhalts ihrer Bewertungen", erklärt die Firma mit Sitz im georgischen Rustavi. Auf Hinweise, dass es sich bei den Bewertungen um Auftragsarbeiten handelt, verzichte man aber. Schließlich würden Rezensionen sonst "schlichtweg von Amazon gelöscht".Auch mit anderen Tricks versuchen die Agenturen, unter dem Radar der großen Plattformen zu bleiben. Weil es vermutlich auffallen würde, wenn ein Personalvermittler aus Hannover bei Google haufenweise Komplimente zufriedener Arbeitnehmer aus Stuttgart oder Dresden bekäme, sollen Tester "das Wlan ausschalten und die Ortungsdienste deaktivieren", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...