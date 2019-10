Wie Sonion, ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Lösungen für Hörgeräte, In-Ear-Ohrhörer, Hearables und Wearables, heute mitteilte, ist das Unternehmen ab sofort Mitglied des Qualcomm-Extension-Programms und wird im ersten Quartal 2020 den Sonion Voice Pick Up Bone Sensor in die Qualcomm Ultra-Low Power QCC5100 Bluetooth SoC-Serie integrieren.

Stellen Sie sich vor, Sie können über Ihre Anwendung eine absolut hochwertige Sprachqualität und Spracherkennung bereitstellen, die nicht durch Umgebungsgeräusche beeinträchtigt wird? Und dies selbst unter schwierigsten Bedingungen: in einem überfüllten Restaurant, im Zug oder beim Hören von Musik. Mit dem Voice Pick Up Bone Sensor von Sonion ist genau das möglich! Im Gegensatz zu einem normalen MEMS-Mikrofon setzt diese Technologie auf die Knochenleitung, um die Stimme des Benutzers präzise und zuverlässig unter allen Nebengeräuschen zu erfassen. Der VPU Bone Sensor ermöglicht hochwertige Freisprechanrufe, Sprachbefehle und sogar Echtzeitübersetzungen in besonders lauten Umgebungen.

Die Hersteller können den Sonion Voice Pick Up Bone Sensor schnell und kostengünstig in Kopfhörer, Ohrhörer und Hearables integrieren, die auf der Qualcomm QCC5100 Bluetooth SoC-Serie basieren. Mithilfe der Sonion-Lösung können Partner verschiedener Abschnitte der Wertschöpfungskette eine verbesserte Sprachverständlichkeit anbieten. Als Teil des Qualcomm Extension-Programms unterstützt Sonion Hersteller bei der Entwicklung viel versprechender neuer Anwendungsfälle.

Um die Möglichkeiten des VPU Bone Sensor zu erweitern, hat Sonion eine strategische Zusammenarbeit mit Absolute Audio Labs BV (AAL) initiiert, ebenfalls Mitglied des Qualcomm Extension-Programms. "Die preisgekrönte PYOUR Audio-Softwareplattform von AAL unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen für den VPU Bone Sensor, indem sie Verbesserungen durch die integrierten richtungweisenden Algorithmen unserer Plattform zur Rauschunterdrückung und Frequenzformung ermöglicht", so Aernout Arends, CEO und Gründer von Absolute Audio Labs. PYOUR Audio wurde speziell für die Qualcomm QCC5100 Bluetooth SoC-Serie entwickelt.

Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated und ist in den USA sowie anderen Ländern eingetragen.

Die Qualcomm Low Power Bluetooth SoC QCC5100-Serie ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen. Das Qualcomm Extension-Programm wird von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochterunternehmen angeboten.

