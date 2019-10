Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Köln (pta030/17.10.2019/16:21) - eyecare company AG, Köln



Amtsgericht Köln, HRB 52351



Einladung zur Hauptversammlung



Wir laden unsere Aktionäre zu der am



Mittwoch, 13. November 2019 um 18:30 Uhr



in den Räumlichkeiten der eyecare company AG Walther-Rathenau-Str. 5 50996 Köln-Rodenkirchen



stattfindenden



ordentlichen Hauptversammlung



ein.



I. Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018



2. Beschlussfassungen



2.1. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts



2.2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018



2.3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018



2.4. Wahl von drei Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat



2.5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019



3. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und Diskussion



II. Teilnahme an der Hauptversammlung



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 24 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Gemäß § 24 (2) der Satzung gewährt in der Hauptversammlung jede Stückaktie eine Stimme.



Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch eine schriftlich bevollmächtigte Person ausüben lassen.



Köln, im Oktober 2019



eyecare company AG



Der Vorstand



Erläuterungen zu den Beschlussfassungen



Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts



Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stellt fest, dass der Jahresabschluss von der MSRG Dornbach Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Köln, erstellt und mit einer Bescheinigung versehen wurde und dass die Prüfung durch den Aufsichtsrat zu keinen Beanstandungen geführt hat.



Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat erläutert und gemäß § 172 AktG durch den Vorstand und den Aufsichtsrat gebilligt und festgestellt worden.



Die Hauptversammlung beschließt, den Jahresabschluss zum 31.12.2018 festzustellen.



Die Hauptversammlung erkennt den festgestellten Jahresabschluss an und nimmt zur Kenntnis, dass der ausgewiesene Jahresfehlbetrag EUR -16.246,16 beträgt. Es wird beschlossen den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Bilanzverlust beträgt danach EUR 185.747,81.



Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Mitglied des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.



Wahl von Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat Die Aufsichtsratsmitglieder, Jörg Bergmann, Dr. Heinz-Joachim Fröhlich und Jeanette Unthan werden ihr Amt mit Abschluss der JHV, die über das Geschäftsjahr 2018 beschließt, niederlegen. Die Hauptversammlung wählt drei Aufsichtsratsersatzmitglieder für den Zeitraum bis zur JHV, die über das Geschäftsjahr 2019 abstimmt.



Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Zur Wahl des Abschlussprüfers wird die MSRG Dornbach Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Köln erneut vorgeschlagen.



Wir würden uns freuen, Sie zu unserer Jahreshauptversammlung begrüßen zu dürfen.



Wir möchten Ihnen hiermit auch die Gelegenheit geben, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und unsere Produkte und unsere Ziele näher kennenzulernen sowie gemeinsam über neue Wege für die Zukunft zu diskutieren.



Sollten Sie Themen für die Diskussion oder Anträge für die Hauptversammlung haben teilen Sie uns diese bitte schriftlich per Fax (0221-16539888) per eMail (info@eyecare-company.de) oder per Post mit.



