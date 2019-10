Nicht immer sind sogenannte Mega-Trends für Anleger nützlich. Aber Anleihefonds mit Schwerpunkt nachhaltige Investments könnten ein "sicherer Hafen" in der Rezession sein - und Anleger auf die Überholspur bringen.

Bundesweite Proteste der Klimaschützer, Uno-Klimagipfel mit Greta Thunbergs Brandrede und das Klimaschutzpaket der Bundesregierung: Derzeit vergeht kaum ein Tag, ohne dass in den Medien über die "Fridays for Future"- oder "Extinction Rebellion"-Bewegung berichtet und Wege aus der Klimakrise diskutiert werden. Dieser mediale Hype setzt sich auch auf dem Finanzmarkt fort. Denn auch bei Anleihen gibt es eine "grüne Welle" - der Markt für sogenannte Green Bonds boomt. In den zurückliegenden fünf Jahren hat sich das Emissionsvolumen entsprechender Finanzprodukte mehr als vervierfacht.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben Anleihen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit mehr Kapital von Investoren eingesammelt als im gesamten Vorjahr. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, lag das weltweite Emissionsvolumen im vergangenen Jahr bei rund 135 Mrd. US-Dollar - mit weiterhin stark steigender Tendenz. Das liegt vor allem an der großen Nachfrage durch bedeutende Investmentfonds, die mehr und mehr Wert auf Umwelt- und Sozialaspekte legen.

Neben Regierungen vieler Länder gehören zahlreiche Unternehmen wie die Immobiliengesellschaft Covivo oder die Transportfirma Russian Rail zu den wichtigen Emittenten nachhaltiger Anleihefonds. Gleichgültig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...