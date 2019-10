Der Mangel an Stromstationen gilt als entscheidendes Hindernis für den Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland. Dabei beginnen die echten Probleme erst an den Ladesäulen selbst.

Für die rund 500 Kilometer von Kirchhundem im Sauerland nach Sehmatal im Erzgebirge braucht Christopher Mennekes fünfeinhalb Stunden - einen längeren Zwangsstopp inklusive. Ohne den schafft es der Tesla Model S des Unternehmers nicht von der Firmenzentrale zur Fabrik an der tschechischen Grenze. Mennekes macht das Beste aus dem Halt an der Ladesäule, beantwortet E-Mails, führt Telefonate - und gibt sich unverdrossen: "Dienstreisen im E-Auto sind anders als mit dem Verbrenner, aber durchaus machbar."

Als Chef des Familienunternehmens Mennekes, das unter anderem Ladekabel für E-Autos herstellt, kann er kaum etwas anderes sagen. Für alle anderen Autofahrer aber ist die geringe Reichweite batteriebetriebener Fahrzeuge nach wie vor ein zentrales Umstiegshindernis. Wenn vor jeder längeren Fahrt erst überlegt werden muss, wo auf dem Weg sich eine Ladesäule ansteuern lässt, wird jede längere Reise zur komplexen Organisationsaufgabe. Die Bedeutung des Themas ist längst auch in der Politik angekommen. "Eine funktionierende Ladeinfrastruktur ist zwingende Voraussetzung dafür, dass Elektrofahrzeuge im Markt eine bedeutende Rolle spielen können", sagt Verena Göppert, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages. Ihr Ausbau müsse mit der angestrebten Zunahme an E-Fahrzeugen Schritt halten.

Zwar engagieren sich auf dem Gebiet inzwischen auch globale Unternehmen wie die Schweizer ABB, große Energieversorger und Mineralölkonzerne sowie die Autohersteller selbst. Dennoch wächst die Infrastruktur nur langsam. Im vergangenen Jahr waren nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts rund 83 000 batteriebetriebene Fahrzeuge in Deutschland unterwegs - 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Für sie existieren gut 20.000 öffentlich zugängliche Ladesäulen in Deutschland. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ist auch ihre Zahl um 50 Prozent gewachsen. Bis zum von der Bundesregierung für das Jahr 2030 vorgegebenen Ziel von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...