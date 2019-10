Laut Analysten von ANZ hat die neuseeländische Wirtschaft etwas weniger Wind in den Segeln, und das spielgelte sich nun in den harten Daten wider. Kurzfristig sei noch keine Besserung in Sicht. Wichtige Zitate "Der überraschende Zinsschritt um 50 Basispunkte der RBNZ im August war für den Markt im Laufe des Quartals ein wichtiger Gesprächspunkt. Unterdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...