Porrunterstützt das nachhaltige Wiener Unternehmen Hut & Stiel. Durch die Kooperation mit dem Wiener Start-Up Hut & Stiel setzt die Porr einen Schritt in Richtung Abfallvermeidung und Zero Waste. Im Porr Headquarter in Wien wird der Kaffeesatz von rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt. Mehr als sieben Tonnen Kaffeesatz pro Jahr können auf diese Weise als Nährboden für die Zucht von Austernpilzen genutzt werden. "Nachhaltiges Handeln ist ein wesentlicher Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung und spielt bei der Porr eine wichtige Rolle. Egal ob bei Bauprojekten, unserer Bieneninitiative oder durch Kooperationen mit ökologischen Unternehmen - als Bauunternehmen prägen wir die Zukunft mit und können mit vielen kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...