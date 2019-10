Am 16.Oktober meldete Gravity Interactive, Inc., ein Tochterunternehmen von Gravity Co., Ltd. (NASDAQ:GRVY), einem der weltweit führenden Spieleproduzenten, dass das mobile Spiel Ragnarok M: Eternal Love nun in den Regionen Europa und Russland verfügbar ist.

Um für das Spiel einen stabilen Service zu garantieren, hat Gravity vom 10.bis 13. Oktober einen Betatest durchgeführt. Nach Abschluss der Prüfungen und Servertests hat der offizielle Service für Europa am 16. begonnen.

Ragnarok M: Eternal Love ist in den Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Russisch verfügbar und kann somit wirklich von Spielern weltweit genutzt werden.

Anlässlich der weltweiten Veröffentlichung hat Gravity verschiedene Events vorbereitet.

Dazu zählt unter anderem "Adventurers assemble! To the new journey of adventure! (Abenteurer, versammelt euch! Auf zu neuen Wagnissen!)". Sie beginnt mit der offiziellen Veröffentlichung und läuft bis zum 30.November. Die Teilnehmer erhalten Belohnungen, die sich nach der Anzahl der für Ragnarok M: Eternal Love vorregistrierten Spieler richten. Es gibt Belohnungen in unterschiedlichem Umfang, wenn die Zahl der Voranmeldungen 20.000 bis 500.000 Teilnehmer überschreitet. Außerdem erhalten die Spieler bei einem Event mit dem Titel "Double rewards! (Doppelte Belohnungen!)" ab der offiziellen Veröffentlichung bis zum 6. November doppelte Belohnungen für den Abschluss von Quests. Darunter hinaus wird ein weiteres Event mit dem Titel "Share character's name! (Teile den Namen deines Charakters mit!)" angeboten. Hierbei erhalten die Teilnehmer Belohnungen, wenn sie sich zwischen dem 16. und 23. Oktober über Facebook anmelden.

Gravity wird mit den Spielern weiterhin in Verbindung bleiben, um seinen europäischen und russischen Nutzern einen zufriedenstellenden Service und ein angenehmes Benutzererlebnis zu bieten. Basierend auf seiner langjährigen Erfahrung plant Gravity, sein Angebot verschiedener Titel auf weitere Länder auszudehnen.

Ragnarok M: Eternal Love ist die mobile Version des beliebten PC-Onlinespiels "Ragnarok Online", das seit 2002 bereits 17 Jahre lang auf dem Markt und derzeit in über 83 Regionen weltweit erhältlich ist.

Weitere Informationen zu Ragnarok M: Eternal Love finden Sie unter https://romeleu.com/

Über GRAVITY Co., Ltd.

Gravity wurde im April 2000 gegründet. In der Frühphase der südkoreanischen Gamingbranche war Gravity das einzige südkoreanische Spieleunternehmen, das NASDAQ-gelistet war. Gravity bietet eine breite Genrepalette von Spielen, die auf Ragnarok IP basieren, einschließlich Ragnarok Online und Mobile Ragnarok M: Eternal Love, und verfügt damit über eine der größten Nutzerbasen weltweit.

