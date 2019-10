"Rhein-Zeitung" zu Sicherheit im Internet:

"Die digitalisierte Menschheit wächst in eine neue Klassengesellschaft hinein: Es unterscheiden sich die professionell vorgehenden Nutzer mit ständig neuen Erkenntnisgewinnen und ständig verbesserten Einstellungen von den abgehängten, die ihre Vorurteile konservieren und sich nicht wirklich weiterentwickeln wollen oder können. Wir sind im Umgang mit den Gefahren des Netzes gerade mal in der digitalen Steinzeit angekommen. Darauf muss sich auch die Medienerziehung in den Schulen verstärkt einstellen."/al/DP/he

