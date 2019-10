"Heilbronner Stimme" zu Sonntagsverkauf von Backwaren:

"Die Länder sollten es jedem Bäcker selbst überlassen, wie lange er sonntags seine Waren verkaufen möchte. Schließlich ist das der Tag, an dem die Menschen Zeit haben, in Ruhe zu frühstücken und nachmittags Kuchen zu besorgen. Die Branche hat es bereits schwer genug, da sind solche kundenunfreundlichen Beschränkungen fehl am Platz. Und die schützenswerte sonntägliche Ruhe ist sicherlich nicht bedroht, wenn einige Bäckereien mehr geöffnet haben als ohnehin schon."/al/DP/he

