flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Nordseesorte ...

Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Nordseesorte Brent sank am Donnerstag. Einmal mehr schielte man neben den nach unten revidierten Konjunkturprognosen des IWF und auch der Prognosekürzung der IEA auf weitere Datenstränge. Die US-Lagerbestände sprangen gemäß des API (American Petroleum Institute) auf eine Bevorratung von 10,5 Millionen Fass an. Das war gemäß der Aussagen des Instituts der größte Sprung in Bezug auf die Lagerbestände seit dem Februar 2017.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 55,31 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 70,32 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite möglicherweise näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 61,04/62,81/64,58/66,77 und 70.32 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen wären bei 55,31 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 53,12 und 51,76 US-Dollar auszumachen.

Long: DE000MF7AC99 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Dec19

Short: DE000MC3RZ94 Morgan Stanley Faktor 2 Brent Crude Oil Dec19

