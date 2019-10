Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 135 auf 145 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Software-Konzern habe einen positiven Wendepunkt erreicht, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zum robusten Umsatzwachstum dürfte nun noch Rückenwind durch steigende Gewinnmargen im Cloud-Geschäft und operative Effizienzgewinne hinzukommen. Zudem dürfte der freie Mittelzufluss sich besser entwickeln./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 01:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-10-18/08:50

ISIN: DE0007164600