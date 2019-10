FRANKFURT (Dow Jones)--Nur leicht im Minus zeigen sich die DAX-Futures im frühen Handel am Freitag. Angesichts des kleinen Verfalltages der Index- und Aktienoptionen für Oktober rechnen Händler mit erhöhtem Volumen auch in den Futures. Am Nachmittag könnte es zu einem verstärkten Hedging kommen, da das britische Parlament erst am Samstag über den Brexit-Vertrag abstimmen wird. Ein gütlicher Ausgang dieser endlosen Geschichte könnte dann am Montag für einen Erleichterungssprung sorgen.

Angesichts der derzeitigen impliziten Volatilität von bis zu 22 Prozent im kurzfristigen Bereich seien Bewegungen bis zu 175 Punkten im FDAX schon eingepreist, heißt es aus dem Optionshandel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Morgen 8,5 auf 12.633 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.669 und das Tagestief bei 12.602 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.400 Kontrakte.

October 18, 2019 02:35 ET (06:35 GMT)

