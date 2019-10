Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht auf 171,65 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,40 Prozent.

Am Freitag dürften Anleger vor allem die politische Lage in Großbritannien im Blick behalten. Es ist alles andere als sicher, ob der am Donnerstag gefundene Kompromiss über den EU-Ausstieg am Samstag die notwendige Mehrheit im britischen Parlament findet. Sollte dies nicht der Fall sein, befände sich die britische Regierung in einer ähnlichen Zwickmühle wie die gescheiterte Vorgängerin von Premierminister Boris Johnson, Theresa May.

Konjunkturdaten werden dagegen nur wenige veröffentlicht. Allerdings äußern sich einige hochrangige Notenbanker äußern. Vor allem Stimmen aus den USA dürften auf Interesse stoßen, weil die amerikanische Notenbank Ende Oktober zu ihrer nächsten Zinssitzung zusammenkommt. Eine dritte Zinsreduzierung in diesem Jahr gilt als möglich./bgf/jsl/fba

