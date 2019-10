Partnerschaften mit marktführenden Lösungen bieten Kunden umfassende und lückenlose Sicherheit für Mobil-Apps

Lookout, Inc, das führende Unternehmen für die Absicherung der Post-Perimeter-Welt gab ein Rekordjahr für sein Produkt App Defense bekannt, das durch neue Kundenakquirierungen und strategische Partnerschaften für Markteinführungen gekennzeichnet war. App Defense hilft Unternehmen, ihre kundenorientierten Apps vor der Gefährdung von Daten und betrügerischen Transaktionen zu schützen. Datenpannen können für Marken eine wesentliche Beeinträchtigung bedeuten, da Hacker die Anmeldedaten von Verbrauchern gefährden, PII-Daten stehlen und die Übernahme von Konten einleiten können.

App Defense bietet ein wenig belastendes, integrierbares SDK, das Kunden kontinuierliche Einsicht in das Bedrohungsszenario ihrer Verbrauchergeräte ermöglicht (App Risk PostureTM) und Arbeitsabläufe zur Abhilfe aktiviert, die diese Apps selbst-schützend machen. Es nutzt wirksam die Lookout Security Cloud, die Daten von über 170 Mio. Geräten und 70 Mio. Apps enthält, um Personen und Organisationen vor Cyber-Bedrohungen und Schadsoftware zu schützen, die möglicherweise zur Gefährdung von Daten führen können.

Money Mart, ein führender Finanzdienstleister, der Zahltagdarlehen, Scheckeinlösung und Geldtransferdienste anbietet, entschied sich für App Defense von Lookout, um lückenlosen Schutz für seine Mobil-Apps bereitstellen zu können.

"Unsere Mobil-Apps sind zu einem sehr wichtigen Weg zur Kundenbindung geworden, und als wir für unsere Benutzer ein völlig neu gestaltetes Mobil-Erlebnis einführten, wurde die Absicherung dieser Apps gegen Cyber-Bedrohungen und Schadsoftware zu einer erstrangigen Priorität für unsere Teams für Sicherheit und Betrugsbekämpfung", sagte Awan Sikri, Chief Technology Officer von Money Mart. "Unser Team für Mobil-Apps konnte das SDK App Defense binnen weniger Tage integrieren und testen. Nun verfügen wir über Echtzeit-Transparenz hinsichtlich einer Vielzahl von Bedrohungen auf Verbrauchergeräten, die es uns ermöglicht, Arbeitsabläufe zur Risikominderung in unsere App einzubeziehen, um unsere Kunden und deren Vertrauen in unsere Marke zu schützen."

Die App Defense von Lookout wird auch in zahlreichen Apps der Bereiche mobiles Banking, mobile Kassen und Einzelhandel in aller Welt eingesetzt und hilft Unternehmen dabei, die Anzahl der auf gefährdete Verbrauchergeräte zurückzuführenden betrügerischen Transaktionen zu reduzieren.

"Dies war ein großartiges Jahr für App Defense von Lookout, da wir weltweit in neue Märkte eintreten und weltweit neue Kunden anwerben konnten", kommentierte Satendar Bhatia, Senior Vice President of Embedded Software Sales bei Lookout. "Auch sind wir zwecks Einbeziehung von Schlüsseltechnologien Partnerschaften eingegangen, die unsere Vision ergänzen und uns zu einer Zentrale für Lösungen aus einer Hand machen, die den Kunden eine vollständige Suite für den Schutz von Mobil-Apps anbietet."

App Defense von Lookout arbeitet mit marktführenden Lösungen zusammen, um den Kunden umfassende und lückenlose Sicherheit für Mobil-Apps zu bieten.

Das App Defense-Ökosystem umfasst nun strategische Partnerschaften für Markteinführungen mit:

Lookout ist eine Partnerschaft mit Buguroo eingegangen, einem führenden Unternehmen im Bereich Betrugsaufdeckungstechnologie, um Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor eine vollständig integrierte Fähigkeit "Schutz für Mobil-Apps und Betrugsaufdeckung" bereitstellen zu können. Diese Partnerschaft gibt Kunden die Möglichkeit, die Sicherheitsstruktur ihrer Mobil-Apps mittels kontinuierlicher Authentifikation zu stärken und zudem ihre Erfolgsquote bei der Betrugsbekämpfung und Risikominderung zu erhöhen beides sind Elemente, die zur Bekämpfung der Gefährdung von Daten und des Online-Betrugs über das Web und auf mobilen Kanälen benötigt werden. Trustonic: Lookout ist eine Partnerschaft mit Trustonic eingegangen, um gemeinsam Entwicklern den fortschrittlichen Schutz von Anwendungen zu bieten, der erforderlich ist, um kritische Mobil-Apps für digitales Banking, Zahlungen, mPOS, mobileID-Authentifikation und andere Anwendungsfälle abzusichern. Trustonic Application Protection (TAP) bietet der Entwicklergemeinschaft fortschrittlichen Schutz auf Android- und iOS-Plattformen, und zwar mittels einer auf Software beruhenden Umgebung "Trusted Execution Environment" (TEE) sowie Integritätsprüfungen und auch vollständigen Zugriff auf eine auf den meisten Android-Geräten verfügbare Hardware-gestützte TEE.

Über Lookout

