Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte konnten die positive Entwicklung des ersten Halbjahres zuletzt nur bedingt fortsetzen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniFavorit: Aktien A-Fonds (ISIN DE0008477076/ WKN 847707).Der MSCI Welt-Index habe im Berichtszeitraum ein Plus von 1,1 Prozent (in lokaler Währung) verzeichnet. In den USA habe der Dow Jones Industrial Average um 1,2 Prozent zugelegt. In Europa habe sich der EURO STOXX 50-Index mit einem Plus von 2,8 Prozent entwickelt. Japanische Titel hätten, gemessen am Nikkei 225-Index, einen Zuwachs von 2,3 Prozent (in lokaler Währung) verbucht. ...

