Der amerikanische Finanzdienstleiser E*Trade Financial Corporation (ISIN: US2692464017, NASDAQ: ETFC) kündigt eine vierteljährliche Dividende von 0,14 US-Dollar an. Die Zahlung erfolgt am 15. November 2019 (Record day: 8. November 2019). Auf das Jahr gerechnet werden damit 0,56 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 39,04 US-Dollar (Stand: 17. Oktober 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,43 Prozent. Im Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...