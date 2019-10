Der Bundestag hat das von der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen eingebrachte Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet. In namentlicher Abstimmung stimmten am Freitag 495 Abgeordnete für die Grundsteuerreform, 139 Parlamentarier stimmten dagegen.



Dabei gab es zehn Enthaltungen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.