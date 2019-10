Per 1. September 2020 eröffnen die Brand Houses, Restaurants sowie das Hotel Hyatt Regency und das Convention Centre.Zürich - Am grössten Hochbauprojekt der Schweiz ist der Rohbau abgeschlossen. Die letzte Decke von THE CIRCLE wurde betoniert, die Fassadenmontage läuft nach Plan. Im vergangenen August wurden die ersten Flächen den Mietern übergeben. Die Eröffnung der publikumswirksamen Flächen findet am 1. September 2020 statt. Einige Büromieter werden ihre Flächen bereits früher beziehen.

